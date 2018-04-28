Минтранс Беларуси прорабатывает возможность организации автоперевозок в Китай

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси прорабатывает возможность организации международных автомобильных перевозок в сообщении Беларусь-Китай, сообщили БЕЛТА в Минтрансе.

Встреча делегаций Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси и Министерства транспорта и коммуникаций Китайской Народной Республики прошла в Минске 26-27 апреля. Стороны рассмотрели вопросы развития международных автомобильных перевозок, а также провели консультации по редакции проекта соглашения между правительствами Беларуси и Китая о международных автомобильных перевозках.

Эксперты выработали предварительную редакцию проекта соглашения и договорились провести его внутригосударственные согласования. Очередной раунд переговоров по данному документу запланирован на сентябрь 2018 года.

Также белорусская сторона проинформировала китайских коллег о проводимых внутригосударственных процедурах, направленных на присоединение Республики Беларусь к соглашению между правительствами государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, что будет способствовать развитию перевозок в сообщении с Китаем.

"С целью практического изучения условий выполнения международных автомобильных перевозок грузов между Китаем и Беларусью стороны договорились проработать совместно с заинтересованными и ассоциациями вопрос организации автомобильного каравана, что позволит продемонстрировать высокую степень взаимовыгодного белорусско-китайского сотрудничества, в том числе в рамках реализации инициативы "Один пояс и один путь", - резюмировали в Минтрансе.-0-