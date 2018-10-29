Миссия МВФ приедет в Беларусь в ноябре

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная миссия Международного валютного фонда приедет в Беларусь в ноябре, сообщил журналистам министр экономики Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Переговоры с МВФ у нас находятся в режиме расширенной паузы. В ноябре состоится очередная миссия по Статье IV в рамках оценки нашей экономики, там мы, конечно, с экспертами по блокам детально еще раз посмотрим все вопросы", - отметил Дмитрий Крутой.

Как заявил министр, переговоры по кредиту в ходе данной миссии не предполагаются. "Речь о возможном кредите сейчас не идет", - сказал он.

В соответствии со Статьями соглашения МВФ с государствами-членами проводятся двусторонние обсуждения, обычно каждый год. Группа персонала посещает страну, собирает экономическую и финансовую информацию и обсуждает с должностными лицами экономические изменения и меры экономической политики страны.-0-