Мясникович и Матвиенко рассчитывают на решение вопроса об отмене роуминга между Беларусью и Россией

12 октября, Могилев /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович и председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко рассчитывают на решение вопроса об отмене роуминга между двумя странами. Об этом они заявили, отвечая на вопросы журналистов во время V Форума регионов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эта тема с повестки дня не снята. Думаю, что в рамках нашего союзного строительства все-таки будет вопрос решен до конца. Сейчас идет сопоставление и финансовых потоков, и времени. Работают наши соответствующие министерства и основные компании, которые оказывают услуги мобильной связи. Я верю в то, что на союзном пространстве у нас не будет роуминговых проблем", - сказал Михаил Мясникович.

В свою очередь Валентина Матвиенко отметила, что на ведомственном уровне между Беларусью и Россией в августе утверждена дорожная карта по движению к ликвидации роуминга в Союзном государстве. "Вопрос этот еще и экономический, финансовый. Сейчас ведется уточнение выпадающих доходов наших компаний. Но я абсолютно уверена, что в ближайшее время - год-полтора - эта дорожная карта будет выполнена и роуминг будет ликвидирован. Этот вопрос точно будет решен", - заявила она.-0-