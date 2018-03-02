Мясникович: модернизировать предприятия нужно за ПИИ и доходы от публичного размещения акций

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизацию предприятий в Беларуси необходимо проводить за счет привлечения прямых иностранных инвестиций и доходов от публичного размещения акций. Такое мнение высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

В нынешних условиях, считает Михаил Мясникович, "основными источниками технического перевооружения и модернизации являются прямые иностранные инвестиции и доходы от публичного размещения акций отечественных компаний".

Прямым иностранным инвестициям, по мнению спикера, необходимо отдавать предпочтение, перед связанными кредитами под гарантии правительства.

Председатель Совета Республики считает, что предприятия пока недостаточно занимаются самостоятельным привлечением финансовых ресурсов, в том числе через фондовый рынок. "Надо активизировать эти процессы", - сказал он.-0-