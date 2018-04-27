МНС напоминает физлицам о необходимости уплатить подоходный налог за 2017 год до 15 мая

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МНС напоминает, что 15 мая истекает срок уплаты подоходного налога, исчисленного физическим лицам на основании налоговых деклараций (расчетов) за 2017 год, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.
Подоходный налог можно уплатить в отделениях банка и почтовой связи, в инфокиосках ОАО "Беларусбанк" и платежно-справочных терминалах РУП "Белпочта", через интернет-банкинг.
За неполную или несвоевременную уплату подоходного налога предусмотрена административная ответственность. За несвоевременную уплату налога за каждый календарный день просрочки начисляются пени, а образовавшаяся перед бюджетом задолженность подлежит принудительному взысканию путем совершения нотариусом исполнительной надписи, при этом должнику придется дополнительно заплатить нотариальный тариф за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового характера.
Во время кампании по декларированию физическими лицами полученных в 2017 году доходов в инспекции МНС Минской области физическими лицами представлено 3686 деклараций (расчетов) по подоходному налогу. Это на 338 деклараций больше, чем во время кампании по декларированию физическими лицами доходов, полученных в 2016 году.-0-
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