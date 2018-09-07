МНС принимает предложения по упрощению порядка ведения учета доходов и расходов для ИП

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам принимает предложения по упрощению порядка ведения учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями. Такая информация размещена на сайте МНС, сообщает БЕЛТА.
Министерство ведет работу по упрощению порядка ведения учета доходов и расходов для ИП, в том числе с учетом планируемых изменений в Налоговый кодекс, и предлагает всем заинтересованным принять участие.
Предложения можно направить в Министерство по налогам и сборам до 14 сентября на электронный адрес: mns-press@nalog.gov.by с пометкой "Учет ИП".
Проект закона, предусматривающий изложение Налогового кодекса Беларуси в новой редакции, размещен на сайте Министерства финансов.-0-
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