МНС принимает предложения по упрощению порядка ведения учета доходов и расходов для ИП

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам принимает предложения по упрощению порядка ведения учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями. Такая информация размещена на сайте МНС, сообщает БЕЛТА.

Министерство ведет работу по упрощению порядка ведения учета доходов и расходов для ИП, в том числе с учетом планируемых изменений в Налоговый кодекс, и предлагает всем заинтересованным принять участие.

Предложения можно направить в Министерство по налогам и сборам до 14 сентября на электронный адрес: mns-press@nalog.gov.by с пометкой "Учет ИП".

Проект закона, предусматривающий изложение Налогового кодекса Беларуси в новой редакции, размещен на сайте Министерства финансов.-0-