Модернизацию и создание деревообрабатывающих производств будет координировать рабочая группа

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сформирована межведомственная рабочая группа для координации работы по модернизации действующих и созданию новых производств в сфере деревообрабатывающей промышленности с учетом наличия древесного сырья, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Рабочая группа будет обеспечивать подготовку предложений по модернизации действующих и созданию новых производств в сфере деревообрабатывающей промышленности с учетом наличия древесного сырья и их внесение в установленном порядке в Комиссию по вопросам промышленной политики для принятия соответствующих решений. При необходимости рабочая группа может также в установленном порядке привлекать к работе руководителей и работников республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству Беларуси, местных исполнительных и распорядительных органов.

Министерство лесного хозяйства осуществляет организационное обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы. Результаты ее деятельности будут ежеквартально анализироваться в Совете Министров.

Руководитель межведомственной рабочей группы - заместитель министра лесного хозяйства Леонид Демьяник. Также в ее состав вошли начальник главного управления устойчивого развития Министерства экономики Валентин Шатравко, начальник управления по работе с активами организаций деревообрабатывающей промышленности ОАО "Банк развития Республики Беларусь" Андрей Ващук, заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько, исполнительный директор ОАО "Банк развития Республики Беларусь" Ирина Конепо, начальник главного управления экономики промышленности Министерства экономики Жанна Мельгуй, начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Александр Сурта.-0-