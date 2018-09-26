"Могилевхимволокно" в декабре запустит производство современного полиэфирного волокна

26 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ОАО "Могилевхимволокно" планирует в декабре запустить производство по выпуску полиэфирного волокна способом прямого формования. Об этом сообщил сегодня генеральный директор завода Петр Рудник во время посещения предприятия Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Михаилом Бабичем, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Петра Рудника, это будет первая очередь реализации крупного инвестиционного проекта "Комплекс по производству полиэфирной продукции". "Новое оборудование мощностью 50 тыс. т в год позволит получить новые ассортименты синтетического волокна, которые востребованы на рынках дальнего и ближнего зарубежья. При этом основным стратегическим партнером для предприятия остается Российская Федерация, куда поставляется около 50% полиэфирной продукции", - отметил гендиректор. Ввод в строй позволит в том числе увеличить объемы производства и нарастить поставки продукции в Россию.

"В активной стадии обсуждения находится реализация второй очереди инвестиционного проекта по развитию предприятия, который предусматривает строительство технологически увязанных между собой установки непрерывной поликонденсации ПЭТ, линий по производству полиэфирного волокна, установки дополиконденсации и производства технических нитей. Этот проект оценивается примерно в 120 млн евро, а ввод в строй новых производств предполагается в 2023-2024 годах. В том числе обсуждается вариант по привлечению российских инвестиций", - сказал Петр Рудник.

Реализация инвестпроекта позволит предприятию обновить оборудование и полностью перейти на современные технологии производства гранулята ПЭТ, полиэфирного волокна и полиэфирных технических нитей. Это значительно снизит затраты на производство, к тому же появится возможность расширить ассортимент полиэфирных технических нитей.

"Проведение комплексной модернизации производства позволит выпускать конкурентоспособную продукцию, которая востребована не только в нашей стране, но в ближнем и дальнем зарубежье. В конечном итоге это позволит предприятию работать стабильно и более эффективно, значительно улучшить экономические показатели", - подчеркнул Петр Рудник.-0-

Фото Олега Фойницкого