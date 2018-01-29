Могилевский мясокомбинат отправил первую партию говядины в Китай

29 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ОАО "Могилевский мясокомбинат" отправило первую партию говядины в Китай. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Владимир Латыговский.
"Первая партия замороженного мяса отправилась китайским партнерам 27 января. Мясо было разделано и упаковано согласно требованиям китайской стороны. В торговую сеть продукция должна поступить уже в конце текущей либо начале следующей недели. Потребительский спрос и проверка ее качества на соответствие необходимым требованиям дадут нам понять перспективы сотрудничества, выстроить логистику будущих поставок" - сказал Владимир Латыговский.
Проект с китайской стороной многообещающий, но требует дополнительных инвестиций в расширение сырьевой базы, чем общество в данное время активно занимается и развивает мясное скотоводство в Кричевском, Славгородском и Хотимском районах.
"Согласно договоренностям, а переговоры велись более года, партнеры из Поднебесной готовы закупать большие объемы говядины. Также рассчитываем в перспективе на экспорт наших колбасных изделий - многие компании проявили интерес к этой продукции. Переговоры в данном направлении, как и проработка китайского рынка, продолжаются, но главное - договориться по цене", - заметил Владимир Латыговский.
Предприятие создано в 1905 году. Является одним из крупнейших в мясной промышленности Беларуси. Освоен выпуск более 300 наименований мясных изделий, среди них колбасы, изделия из свинины и птицы, субпродукты, мясные полуфабрикаты, пельмени.-0-
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