Молдова хочет построить в Беларуси фармпредприятие полного цикла

19 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Молдова хочет построить в Беларуси фармацевтическое предприятие полного цикла. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА министр здравоохранения Валерий Малашко.

"Сегодня мы говорим не только об одностороннем движении препаратов в Молдову. У нас в стране работает молдавское предприятие, пока оно фасует лекарственные препараты. Но мы говорим об инвестиционном проекте и строительстве молдавского фармацевтического предприятия полного цикла в Беларуси", - отметил министр.

По его словам, молдавская сторона заинтересована и покупать произведенные Беларусью лекарства, поскольку знает об их высоком качестве. Также привлекает цена белорусской продукции. Во время бизнес-форума подписаны контракты на $3 млн, что позволит увеличить поставку лекарств в Молдову, сказал Валерий Малашко.

Среди других направлений сотрудничества, которые намерена развивать Беларусь с Молдовой в этой сфере, - наращивание экспорта услуг и обучение персонала.-0-