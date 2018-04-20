20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Мотовело" признано банкротом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Экономическом суде Минска.

"Суд вынес решение о признании ОАО "Мотовело" банкротом с ликвидацией и установил срок ликвидационного производства до 20 декабря 2018 года", - сообщили в суде.

Судебное заседание по вопросу утверждения отчета управляющего по итогам ликвидационного производства состоится 20 декабря. Суд поручил антикризисному управляющему к дате завершения ликвидационного производства выполнять мероприятия, предусмотренные планом ликвидации должника, направленные на минимизацию задолженности.

Конкурсное производство в отношении ОАО "Мотовело" открыто в октябре 2017 года. Определением Экономического суда Минска от 17 ноября 2017-го производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) было приостановлено в связи с назначением судебной финансово-экономической экспертизы. В марте 2018 года производство по делу возобновлено.

Антикризисным управляющим по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО назначено общество с ограниченной ответственностью "Антикризисное управление".

Основной вид деятельности "Мотовело" в настоящее время - сдача в аренду различных помещений.-0-