МТЗ в ближайшие годы планирует увеличить поставки тракторов в Северную Америку

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод в ближайшие годы планирует увеличить поставки тракторов в Северную Америку. Об этом заявил генеральный директор ОАО "МТЗ" Федор Домотенко на встрече с делегацией дилеров из Канады и США, сообщили БЕЛТА на предприятии.

История покорения Северо-Американского континента Минским тракторным заводом началась в 1970-х. Временами объем реализации техники на этом рынке достигал тысячи единиц в год. Всего в Канаду и США за весь период сотрудничества было поставлено более 50 тыс. тракторов BELARUS. "В ближайшие годы мы рассчитываем увеличить поставки в 2-3 раза", - сказал Федор Домотенко и поблагодарил американских партнеров за верность белорусскому трактору и его производителю.

Делегация посетила сборочное производство предприятия и познакомилась с линейкой выпускаемой заводом продукции. Интересовались гости и белорусским трактором с электромеханической трансмиссией.

"По предварительной договоренности, уже завтра Минский тракторный завод и эксклюзивный дистрибьютор тракторов BELARUS в США и Канаде - компания MTZ Equipment LTD - подпишут договор о поставке белорусской сельхозтехники на Северо-Американский континент в 2018 году", - рассказали на предприятии.

Во встрече с дилерами из Канады и США также приняли участие заместитель министра промышленности Александр Огородников, исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО "МТЗ" по маркетингу Юрий Пототурко.-0-