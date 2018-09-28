На Нежинский ГОК доставлен первый стволопроходческий комплекс SBR

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Нежинском горно-обогатительном комбинате завершилась доставка первого из двух стволопроходческих комплексов SBR, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ИООО "Славкалий".

Ввиду больших габаритов машины (вес SBR около 400 т) транспортировка груза выполнялась по частям на 42 фурах. Сейчас на территории строящегося объекта выполняется укрупнительная сборка SBR, затем комплекс пройдет тестовый контроль. В такой модификации эти стволопроходческие комплексы будут использоваться впервые в мире.

Второй SBR готовится к транспортировке в Беларусь на заводе компании Herrenknecht в немецком Шванау. Его доставка будет производиться также по частям и завершится в конце октября.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года Президент Беларуси Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОКа запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий".-0-