На премию правительства в области качества в 2018 году претендуют 39 организаций

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества в 2018 году претендуют 39 организаций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

В настоящее время эксперты рассматривают представленные организациями документы, после чего будет проведена экспертиза на местах. Наиболее острая борьба за звание лауреата ожидается по направлению деятельности "производство продукции производственно-технического назначения". Имена организаций, признанных лучшими в области качества, будут объявлены в конце года. Лауреатам будут вручены дипломы и символы премии. Они смогут использовать изображение эмблемы премии в маркировке продукции, документации и в рекламных материалах.

"Модель, по которой проводится конкурс на соискание премии, учитывает тенденции современного менеджмента. Она гармонизирована с критериями премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг и модели совершенства Европейского фонда управления качеством. Это позволяет экспертам более детально оценить уровень работ по качеству, а предприятиям-участникам выстраивать свой подход в области менеджмента качества на принципах, применяемых зарубежными партнерами", - отметили в пресс-службе.

Премия правительства за достижения в области качества учреждена постановлением правительства в 1998 году. Конкурс проводится для стимулирования организаций, добившихся значительных успехов в области качества продукции, работ, услуг и внедривших высокоэффективные методы управления качеством.-0-