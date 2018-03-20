20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На развитие объектов бытового обслуживания в Беларуси до 2020 года планируют направить более Br21 млн, сообщил сегодня журналистам начальник управления социальной сферы и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Валерьян Беспалый, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерьян Беспалый подчеркнул, что на уровне государства принимаются все меры для стимулирования работы субъектов хозяйствования в сфере бытового обслуживания. "В прошлом году действовал указ №227, которым были выделены средства из местных бюджетов для строительства, ремонта, реконструкции объектов бытового обслуживания и их технического переоснащения. На реализацию мероприятий подпрограммы "Качество и доступность бытовых услуг" было направлено из местных бюджетов более Br3 млн, и все, что запланировано, освоено. До 2020 года запланировано направление средств на развитие объектов бытового обслуживания как субъектами хозяйствования, так и из местных бюджетов. Эта цифра составляет более Br21 млн", - рассказал он.

Начальник управления социальной сферы и услуг уточнил, что в Беларуси насчитывается 157 видов бытовых услуг. Согласно данным на 1 января 2018 года, бытовые услуги оказывали более 33,7 тыс. субъектов хозяйствования. При этом каждый третий из них - юридическое лицо.

"У нас есть прирост как субъектов хозяйствования, так и самих объектов, где оказываются бытовые услуги. По итогам 2017 года эти цифры сложились на уровне 10,8% и 5,3% соответственно", - отметил Валерьян Беспалый.

В сельской местности бытовые услуги оказывали около 13% от числа всех субъектов хозяйствования. Причем в сельской местности предоставляются и дополнительные услуги, такие как распиловка древесины, обработка приусадебных участков, размол зерна, кошение травы. "За прошлый год удалось привлечь в эту сферу около 3,3 тыс. субъектов хозяйствования, которыми открыто более 3,7 тыс. новых объектов. Половина из них - в районных центрах и сельской местности", - констатировал представитель МАРТ.-0-