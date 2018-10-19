Наблюдательный совет Беларусбанка возглавил Александр Турчин

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдательный совет ОАО "АСБ Беларусбанк" возглавил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций банка.

На внеочередном общем собрании акционеров принято решение об избрании наблюдательного совета в составе девяти членов. Заместителем председателя набсовета избран министр экономики Дмитрий Крутой.

Назначены также председатели комитетов при наблюдательном совете и избраны составы комитетов, продлены полномочия корпоративного секретаря. Утверждены новые редакции положений о системе оценки эффективности работы наблюдательного совета, о комитетах при набсовете, принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Беларусбанка.-0-