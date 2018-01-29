НАИП предлагает инвесторам создать производство по переработке лессовидных супесей и суглинков

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство инвестиций и приватизации предлагает инвесторам реализовать проект по созданию и развитию производства по глубокой комплексной переработке лессовидных супесей и суглинков, основанного на новых и высоких технологиях. Такая информация размещена на сайте НАИП, сообщает БЕЛТА.

Проект предусматривает строительство предприятий, инженерной и транспортной инфраструктуры для добычи полезных ископаемых на территории свободной экономической зоны "Минск", резиденты которой получают предусмотренные законом льготы и преференции. Суглинки уникального для страны месторождения "Фанипольское" позволяют керамическим изделиям приобретать естественные, натуральные цвета. Благородный цвет достигается за счет содержания в них значительного количества примесных оксидов железа. Использование суглинок в рецептуре клинкерной плитки позволяет достичь низкого значения водопоглощения (до 2%), морозостойкости более 100 циклов, высокой механической прочности, стойкости к воздействиям агрессивных сред, устойчивости к перепадам температур. Суглинки месторождения "Фанипольское" не характеризуются склонностью к вспучиванию в процессе обжига.

Основные потребители планируемой к выпуску продукции - строительные предприятия, кирпичные заводы, заводы по производству посуды и керамической плитки.

Объем инвестиций в реализацию данного проекта должен составлять не менее 1 млн евро или не менее 500 тыс. евро при условии осуществления инвестиций в течение трех лет со дня заключения договора. Для создания реального производства по переработке полезных ископаемых с конечной продукцией в виде керамической плитки или кирпича минимально необходимые инвестиции составят порядка $10 млн.

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