Наработки ЕАЭС включены в рамочные стандарты Всемирной таможенной организации

13 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Наработки Евразийского экономического союза впервые включены в рамочные стандарты Всемирной таможенной организации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В частности, в обновленной редакции Рамочных стандартов безопасности и упрощения международной торговли Всемирной таможенной организации нашли отражение новые упрощения, ставшие доступными для компаний, работающих в статусе уполномоченного экономического оператора со вступлением в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС.

Рамочные стандарты безопасности и упрощения международной торговли - важнейший международный документ в области таможенного дела, общепризнанный ориентир для мировых таможенных администраций.

Еще одно нововведение института уполномоченного экономического оператора в ЕАЭС - показатель его финансовой устойчивости - легло в основу Руководства по оценке уполномоченных экономических операторов для государств - членов Всемирной таможенной организации.

С началом действия Таможенного кодекса ЕАЭС с 1 января 2018 года на территории союза были открыты дополнительные возможности для уполномоченных экономических операторов, в том числе взаимное признание правового статуса уполномоченных экономических операторов внутри ЕАЭС, возможность такого признания в других странах и интеграционных объединениях. Таможенный кодекс ЕАЭС более чем в четыре раза увеличил количество упрощений для уполномоченных экономических операторов.

"Представители таможенного блока ЕЭК присоединились к работе органов Всемирной таможенной организации на постоянной основе после подписания меморандума о взаимопонимании в 2016 году. Нынешняя фиксация стандартов и опыта ЕАЭС в международных документах Всемирной таможенной организации стала первым официальным признанием опыта ЕАЭС в мировом таможенном сообществе", - констатировали в пресс-службе.-0-