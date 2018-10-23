Нацбанк Беларуси рассмотрит вопрос об уровне ставки рефинансирования в конце декабря

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси рассмотрит вопрос об уровне ставки рефинансирования в конце декабря нынешнего года, сообщил журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на международном форуме по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2018", передает корреспондент БЕЛТА.

В сентябре Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 10% годовых. "Пока мы не предполагаем каких-то изменений", - сказал Дмитрий Калечиц, отвечая на вопрос о возможном изменении ставки рефинансирования. Вопрос об уровне ставки будет рассматриваться в плановом порядке на ежеквартальном заседании правления Нацбанка, которое пройдет 19 декабря. По его словам, Нацбанк продолжит придерживаться нейтральной денежно-кредитной политики. "По нашим расчетам, сейчас мы находимся на уровне ставки рефинансирования, который, с одной стороны, формирует условия для достижения ценовой стабильности, с другой - поддерживает нормальную деловую активность", - отметил Дмитрий Калечиц.

Нацбанк по итогам 2018 года с учетом всех рисков во внешней экономике и принятых мер ожидает инфляцию в районе 5,5%. Таким образом, целевая задача не превысить 6% будет выполнена, сказал зампредседателя Нацбанка.

Дмитрий Калечиц также подтвердил, что в 2019 году инфляцию намерены снизить до 5%. "Прогнозные документы на следующий год подготовлены. Де-факто они учитывают все возможные риски и сценарии развития международной и белорусской экономики. Установленный параметр по инфляции - 5%. Те инструменты и механизмы, которые есть сейчас у правительства и Национального банка, по нашим прогнозам, позволяют достичь этой цели", - добавил он.-0-