Нацбанк и МАРТ заключили соглашение об информационном взаимодействии

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк и Министерство антимонопольного регулирования и торговли заключили соглашение об информационном взаимодействии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Нацбанка.

Главной целью соглашения является улучшение координации принимаемых двумя ведомствами решений для обеспечения низкой инфляции.

В последние годы в Беларуси произошло замедление инфляционных процессов. Инфляция перешла в область однозначных величин. Вместе с тем в условиях проведения взвешенной монетарной политики повышается значимость структурных факторов, оказывающих влияние на уровень и динамику изменения цен. Среди них - степень развития конкуренции как в целом в экономике, так и на отдельных товарных рынках, а также ценовая политика организаций, занимающих доминирующее положение на рынке.

Своевременное выявление ценовых диспропорций на потребительском рынке и совершенствование политики административного ценового регулирования будут способствовать более точной настройке инструментов денежно-кредитной политики. Взаимодействие Национального банка и МАРТ в соответствии с соглашением, предусматривающим открытый обмен информацией между двумя ведомствами, обеспечит согласованность денежно-кредитной и ценовой политики в части дальнейшей стабилизации инфляционных процессов в Беларуси.-0-