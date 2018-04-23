Нацбанк и МАРТ заключили соглашение об информационном взаимодействии

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк и Министерство антимонопольного регулирования и торговли заключили соглашение об информационном взаимодействии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Нацбанка.
Главной целью соглашения является улучшение координации принимаемых двумя ведомствами решений для обеспечения низкой инфляции.
В последние годы в Беларуси произошло замедление инфляционных процессов. Инфляция перешла в область однозначных величин. Вместе с тем в условиях проведения взвешенной монетарной политики повышается значимость структурных факторов, оказывающих влияние на уровень и динамику изменения цен. Среди них - степень развития конкуренции как в целом в экономике, так и на отдельных товарных рынках, а также ценовая политика организаций, занимающих доминирующее положение на рынке.
Своевременное выявление ценовых диспропорций на потребительском рынке и совершенствование политики административного ценового регулирования будут способствовать более точной настройке инструментов денежно-кредитной политики. Взаимодействие Национального банка и МАРТ в соответствии с соглашением, предусматривающим открытый обмен информацией между двумя ведомствами, обеспечит согласованность денежно-кредитной и ценовой политики в части дальнейшей стабилизации инфляционных процессов в Беларуси.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4592 BYN
|2.46 BYN
|2.472 BYN
|USD
|2.0055 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2428 BYN
|3.25 BYN
|3.27 BYN