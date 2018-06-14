Нацбанк не исключает дальнейшего снижения ставки рефинансирования

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк не исключает возможности дальнейшего снижения ставки рефинансирования в этом году. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Беларусь 1" заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, сообщает БЕЛТА.

"Анализируя сегодняшний уровень ставок, хотя он уже близок к равновесному, мы видим, что определенные возможности для небольшого снижения ставок в текущем году еще есть. В последующие годы, наверняка, эти возможности расширятся и сохранятся. К концу текущего года мы ожидаем снижения ставки рефинансирования до 10-10,25%. Это повлияет на снижение ставок по новым кредитам в банках в белорусских рублях. Наш прогноз - ставки к концу года будут находиться на уровне 11-11,25% годовых", - заявил зампред правления Нацбанка.

Сергей Калечиц напомнил, что сейчас ставка рефинансирования держится на уровне 10,5%. Вопрос ее дальнейшего движения будет рассмотрен на ближайшем заседании правления Нацбанка 20 июня.

По словам представителя регулятора, резервы для падения ключевой ставки сохраняются, но темпы ее снижения будут уменьшены. Главный ориентир в принятии решения - уровень инфляции. Ожидается, что рост цен по итогам года уложится в прогноз и не превысит 6%.

Как сообщалось, в мае 2018 года был обновлен исторический минимум годовой инфляции: прирост потребительских цен замедлился до 4,4% в годовом выражении.-0-