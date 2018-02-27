Нацбанк не исключает уменьшения шага при изменении ставки рефинансирования в 2018 году

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк не исключает уменьшения шага при изменении ставки рефинансирования в 2018 году, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц, передает корреспондент БЕЛТА.
"По ставке рефинансирования те прогнозы, которые есть в основных направлениях денежно-кредитной политики на конец года, уже озвучивались (до 9,5% по итогу года. - Прим. БЕЛТА). Мы считаем, что ситуация позволит нам выйти на этот уровень", - подчеркнул Сергей Калечиц и уточнил, что решение о том, какой конкретно шаг изменений ставки рефинансирования будет применяться, будет зависеть от экономической ситуации. "Конечно, увеличиваться шаг вряд ли будет, но в плане уменьшения это вполне вероятно, потому что мы уже приблизились к таким разумным числам, когда начинают действовать уровни тонкой настройки", - пояснил он. Ранее озвучивались предположения, что может применяться шаг изменения ставки рефинансирования в 0,25%.
Зампред правления отметил, что когда и насколько будет снижаться ставка рефинансирования - это вопрос тактики Нацбанка. "Мы постоянно в рамках рассмотрения вопросов денежно-кредитной политики рассматриваем и вопрос ставки, поскольку она для нас является одним из ключевых компонентов, и каждый раз принимаем или не принимаем решение в зависимости от того, как оценивается целый комплекс факторов, ситуация на рынке", - пояснил он.
Последний раз ставка рефинансирования в Беларуси снижалась 14 февраля с 11% до 10,5% годовых.-0-
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