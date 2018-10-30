Нацбанк о совместном с ЕС проекте "Твининг": отмечается прогресс по всем компонентам

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления международного сотрудничества Национального банка Беларуси Алексей Лесной отметил хороший прогресс в реализации проекта Европейского союза "Твининг" - "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь". Об этом он заявил сегодня в Минске на встрече делегации Европейского парламента с руководителями структурных подразделений Нацбанка, принимающих участие в проекте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Нацбанка.

"Национальный банк стал первым государственным органом в Беларуси, осуществляющим проект партнерства с Европейским союзом. Мы осознаем сложность и масштаб этого проекта и стремимся реализовать его профессионально и ответственно, - сказал Алексей Лесной. - Проект прошел половину своего пути, и мы видим хороший прогресс по всем компонентам".

Проект "Твининг" Нацбанк реализует с января 2018 года совместно с консорциумом европейских банков - Немецким федеральным банком, Национальным банком Польши и Банком Литвы. Предусмотрено принятие мер по усилению платежной системы, повышению финансовой стабильности, улучшению банковского надзора и управления финансовыми рисками. Планируется усовершенствовать защиту потребителей финансовых услуг и информационную политику Нацбанка. Как сообщалось, бюджет проекта - 1,15 млн евро.-0-