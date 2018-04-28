Нацбанк продлил на год приостановление лицензии ТК Банка

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк продлил на год приостановление лицензии ЗАО "ТК Банк", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Правлением Национального банка 25 апреля сроком на один год продлено ранее принятое решение о приостановлении действия специального разрешения (лицензии) закрытого акционерного общества "Банк торговый капитал" (ЗАО "ТК Банк"). Речь идет о лицензии на осуществление деятельности в части банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты).

По размеру активов на 1 апреля 2018 года ЗАО "ТК Банк" занимает 17-e место в банковском секторе Беларуси (доля активов банка в банковском секторе составляет 0,3%). Нормативный капитал ТК Банка на 1 апреля 2018 года составил Br162,7 млн.-0-