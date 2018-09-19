Нацбанк прокомментировал причины сохранения ставки рефинансирования на уровне 10%

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правление Национального банка прокомментировало решение о сохранении ставки рефинансирования на текущем уровне - 10%. Комментарий размещен на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

"Принимая это решение, члены правления учитывали прогнозную динамику инфляции и влияние на нее внешних и внутренних факторов, а также необходимость поддержания инфляции вблизи установленной на 2019-2020 годы цели в 5%", - отмечается в комментарии.

Развитие белорусской экономики происходит в условиях ухудшения внешней конъюнктуры. Важным фактором этого выступает ситуация в России, прежде всего из-за увеличения торговых ограничений и политики санкций против нее. Наблюдается усиление оттока капитала и существенное ослабление российского рубля, что станет фактором ускорения инфляционных процессов в России.

Увеличилась степень неопределенности в отношении дальнейшего развития ситуации на мировых финансовых рынках и геополитической обстановки. Из-за эскалации торговых войн существуют риски замедления темпов роста экономик других стран - основных торговых партнеров и усиления колебаний на финансовых рынках.

Реализация внешних рисков может привести к давлению на инфляцию и повысить инфляционные ожидания в Беларуси.

Инфляция в Беларуси находится на уровне установленной на 2019-2020 годы цели. В августе 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 5% и увеличился по сравнению с предыдущими месяцами (4,1% в июне и июле 2018 года). Фактором роста общего уровня цен стало увеличение административно регулируемых цен, в том числе тарифов на услуги связи, розничных цен на топливо и табачные изделия.

Базовая инфляция в августе 2018 года увеличилась до 3,3%, главным образом под влиянием конъюнктурных факторов (рост цен на мясо птицы и свинину). До конца года прогнозируется некоторое ее ускорение, связанное как с сохранением указанных конъюнктурных факторов, так и с ростом цен на импортируемые товары и услуги под влиянием ухудшения внешнеэкономических условий.

По итогам 2018 года инфляция ожидается около 5,5%, в последующие годы - вблизи установленного целевого ориентира 5%.

Экономический рост приближается к равновесному уровню. Экономическая активность Беларуси замедляется после высоких темпов восстановительного роста. Потребительский спрос пока остается достаточно высоким. В то же время интенсивность роста потребительского кредитования и реальных заработных плат замедляется.

В Нацбанке полагают, что в последующем темп роста экономики оценивается близким к равновесному и, как следствие, не будет оказывать на цены ни понижающего, ни повышающего влияния. На отсутствие значимого инфляционного влияния в будущем со стороны потребительской активности указывают данные опроса населения, проведенного в августе 2018 года, согласно которым снижается количество респондентов, склонных покупать товары в кредит.

Для сдерживания инфляционного давления со стороны внешнего сектора и достижения целевого показателя по инфляции потребуется сохранение сложившихся монетарных условий. В III квартале 2018 года монетарные условия оказывают дезинфляционное влияние, в первую очередь за счет динамики реального курса белорусского рубля.

Динамика процентных ставок на денежном рынке обеспечивает умеренный рост кредитования экономики и поддержание денежного предложения в запланированных параметрах. За август 2018 года прирост средней широкой денежной массы в годовом выражении составил 10,8%. В целом процентные ставки не приводят ни к снижению, ни к ускорению инфляции.

"В этих условиях сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне будет способствовать нахождению инфляции в ближайшие годы на уровне 5%", - заявили в Нацбанке.

Дальнейшие решения по изменению ставки рефинансирования будут определяться прогнозом инфляции, а также вероятностью и величиной реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение установленной цели.

Следующее заседание правления Национального банка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ставки рефинансирования, запланировано на 19 декабря.-0-