Нацбанк рассчитывает на принятие закона о платежных услугах не позднее 2019 года

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк рассчитывает на принятие закона "О платежных системах и платежных услугах в Республике Беларусь" не позднее 2019 года. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Татьяна Рускевич сегодня на международном форуме по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2018", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Татьяны Рускевич, в целом проект закона согласован с заинтересованными госорганами, осталось проработать некоторые нюансы с Министерством юстиции. После рассмотрения в Совете Министров законопроект может быть внесен в Палату представителей до конца нынешнего года. "Хотелось бы, конечно, на этой сессии в первом чтении рассмотреть закон, но в любом случае весной следующего года это будет реально", - отметила Татьяна Рускевич.

Представитель Нацбанка напомнила, что закон усовершенствует систему оказания платежных услуг. Одна из наиболее ожидаемых новаций - возможность принимать платежи в пользу третьих лиц организациями, которые не относятся к банковскому сектору. При этом к таким организациям будут предъявляться определенные требования, чтобы обеспечить защиту интересов тех, кто будет пользоваться этими услугами. При разработке проекта закона учитывался опыт европейских стран.

"Цель закона - привлечь на платежный рынок большее количество субъектов, сделать платежные услуги более удобными, предоставить возможность их осуществления более быстрыми и дешевыми способами", - пояснила Татьяна Рускевич.

Проще и безопаснее должно стать проведение интернет-платежей. Нацбанк также рассчитывает на увеличение доли безналичных расчетов.

В Нацбанке считают, что закон позволит обеспечить высокую конкурентоспособность национального платежного рынка, формирование благоприятного инвестиционного климата, привлечь на платежный рынок небанковских поставщиков платежных услуг, формировать благоприятную бизнес-среду и создать новые рабочие места. Принятие закона позволит модернизировать финансовый рынок и устранить технологические и правовые препятствия для его развития.-0-