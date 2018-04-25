Нацбанк сохраняет планы по отмене обязательной продажи валютной выручки с середины года

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси сохраняет планы по отмене обязательной продажи валютной выручки с середины 2018 года. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на конференции "Цифровой банкинг", передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы внесли в органы государственного управления наши предложения по отмене обязательной продажи с середины годы. Будем обсуждать, смотреть реакцию других участников", - сказал Дмитрий Калечиц.
Конкретную дату отмены зампред Нацбанка не уточнил. "Все зависит от процесса согласования соответствующих документов. Мы внесли свои предложения", - добавил он.-0-
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