Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты к 100-летию финансовой системы Беларуси

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк выпускает в обращение памятные монеты "Фінансавая сістэма Беларусі. 100 год", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

С 24 октября выпускаются серебряные монеты номиналом Br20 (проба сплава 925, тираж 2,5 тыс. штук), медно-никелевые - номиналом Br1 (тираж 2,5 тыс. штук).

На монете изображен Государственный герб Республики Беларусь, а также стилизованное изображение карты страны. По периметру декор, в нижней части которого надпись с названием монеты.

Монеты отчеканены в АО "Монетный двор Польши" (Варшава).

Они являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.-0-