Национальная стратегия развития Беларуси станет ключевым инструментом достижения ЦУР - Минэкономики

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Беларуси станет ключевым инструментом достижения ЦУР. Об этом сообщил сегодня заместитель министра экономики Александр Червяков во время круглого стола "Партнерство при формировании и применении индикаторов достижения Целей устойчивого развития" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одним из ключевых инструментов реализации ЦУР на таком длинном временном промежутке - 10-15 лет - является национальная стратегия. В прошлом году при нашем научно-исследовательском экономическом институте был создан общественный совет, целью которого является на первом этапе проанализировать реализацию положений действующей национальной стратегии. Отчет будет готов в конце июня - начале июля этого года. А вторая задача, поставленная перед общественным советом, - выбор индикаторов для проекта новой национальной стратегии", - рассказал Александр Червяков.

Система предлагаемых индикаторов будет формироваться по двум ключевым направлениям: исходя из глобальных показателей ЦУР и из национальных приоритетов, целей и задач.

Кроме того, предусмотрен новый подход при разработке национальной стратегии. "Во-первых, сформирована рабочая группа, при которой создан координационный совет. В него вошли министр экономики, национальный координатор по достижению ЦУР, три руководителя секторальных групп. Во-вторых, созданы три подгруппы по ключевым направлениям: экология, экономика и человек. В их составе представители не только госорганов, но и общественных организаций, бизнеса, науки. Мне кажется, мы будем иметь полную палитру мнений, чтобы определиться с концепцией национальной стратегии", - пояснил Александр Червяков.

Совместно с общественным советом Министерство экономики в ближайшее время проработает несколько ключевых элементов: возможные условия развития до 2035 года, описание перспективного облика будущего страны, платформу макропоказателей. На основе этого секторальные группы составят концепцию стратегии развития по своим направлениям, а Минэкономики объединит эти предложения в черновой вариант национальной стратегии. Окончательный вариант документа, сформулированный рабочей группой, будет вынесен на общественное обсуждение.-0-