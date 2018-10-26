Национальный центр маркетинга и бизнес-ассоциация Франции подписали меморандум о взаимопонимании

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Беларуси и французская бизнес-ассоциация MEDEF International подписали меморандум о взаимопонимании. Подписание состоялось на V Белорусско-французском бизнес-форуме в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам директора MEDEF International Жеральдин Лембле, с Национальным центром маркетинга организация сотрудничает продолжительное время. Она отметила, что подписание меморандума будет способствовать увеличению количества французских инвестиций в белорусскую экономику.
В свою очередь директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Валерий Садохо подчеркнул важность подписания этого документа. По его словам, он поможет развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства, энергетики, строительства.
В ходе проведения бизнес-форума была также создана белорусско-французская ассоциация развития экономического сотрудничества "БелФранторгинвест", заключено два рамочных соглашения в области образования и культуры.
V Белорусско-французский бизнес-форум проходит сегодня в столичной гостинице "Европа". Основные темы, которые обсуждаются на мероприятии, - двустороннее торговое сотрудничество, инвестиции, экспорт и совместные проекты.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4058 BYN
|2.396 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1094 BYN
|2.109 BYN
|2.113 BYN
|RUB
|3.2133 BYN
|3.207 BYN
|3.22 BYN