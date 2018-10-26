Национальный центр маркетинга и бизнес-ассоциация Франции подписали меморандум о взаимопонимании

Во время форума

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Беларуси и французская бизнес-ассоциация MEDEF International подписали меморандум о взаимопонимании. Подписание состоялось на V Белорусско-французском бизнес-форуме в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам директора MEDEF International Жеральдин Лембле, с Национальным центром маркетинга организация сотрудничает продолжительное время. Она отметила, что подписание меморандума будет способствовать увеличению количества французских инвестиций в белорусскую экономику.

В свою очередь директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Валерий Садохо подчеркнул важность подписания этого документа. По его словам, он поможет развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства, энергетики, строительства.

В ходе проведения бизнес-форума была также создана белорусско-французская ассоциация развития экономического сотрудничества "БелФранторгинвест", заключено два рамочных соглашения в области образования и культуры.

V Белорусско-французский бизнес-форум проходит сегодня в столичной гостинице "Европа". Основные темы, которые обсуждаются на мероприятии, - двустороннее торговое сотрудничество, инвестиции, экспорт и совместные проекты.-0-