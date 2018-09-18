Назначены представители государства в органах управления крупнейших банков

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров и Национального банка от 14 сентября 2018 года №674/13 назначены представители государства в органах управления нескольких банков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин и министр экономики Дмитрий Крутой стали представителями государства в органах управления ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк".
Министр финансов Максим Ермолович будет в органах управления ОАО "Белагропромбанк". Там же представителями государства будут министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц и заместитель министра финансов Владислав Татаринович.
Представителем государства в органах управления ОАО "БПС-Сбербанк“ назначен заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Алексей Васильев.
Постановление вступило в силу со дня его принятия.-0-
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