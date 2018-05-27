Независимые консорциумы займутся поиском стратегических инвесторов для четырех предприятий Беларуси

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два независимых консорциума проведут работы по предприватизационной подготовке и привлечению стратегических инвесторов для четырех белорусских предприятий легкой и химической промышленности: ОАО "Крион", ОАО "Лакокраска", ОАО "8 Марта", ОАО "Лента". Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве инвестиций и приватизации.

НАИП заключило соответствующие контракты с ведущими мировыми компаниями, специализирующимися на инвестиционной деятельности, финансовом аудите и юридическом сопровождении бизнеса. Лидером консорциума для предприятий легкой промышленности стал австрийский инвест-бутик Mattig Management Partners GesmbH, для предприятий химической промышленности - ООО "КПМГ", входящее в структуру известной аудиторской компании KPMG.

Консорциумы проведут всестороннюю комплексную экспертизу акционерных обществ, маркетинговые исследования рынков, оценку с учетом национальных и международных стандартов, а также займутся поиском и привлечением стратегических инвесторов, заинтересованных в развитии предприятий. Поддержку консорциумам окажут Национальное агентство инвестиций и приватизации, Министерство экономики, Государственный комитет по имуществу, концерны "Белнефтехим" и "Беллегпром".

"У предприятий есть уникальная возможность воспользоваться услугами международных экспертов высокого уровня, чтобы повысить свою привлекательность без финансовых затрат как со стороны предприятия, так и со стороны бюджета. Привлечение стратегических инвесторов на эти предприятия будет способствовать их дальнейшему развитию, выходу на новые рынки сбыта", - подчеркнул и.о. директора НАИП Денис Мелешкин.

Работы по предприватизационной подготовке и привлечению стратегических инвесторов будут проводиться в рамках проекта "Поддержка приватизации", который реализуется Национальным агентством инвестиций и приватизации при поддержке Всемирного банка и предполагает различные подходы участия стратегических инвесторов в развитии открытых акционерных обществ, в первую очередь - создание совместных предприятий или приобретение инвесторами дополнительных выпусков акций.-0-