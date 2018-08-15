Нормативно-правовую базу к обновленному закону о госзакупках планируется разработать до конца года

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормативно-правовую базу к обновленному закону о государственных закупках, который вступит в силу в Беларуси с 1 июля 2019 года, планируется разработать до конца текущего года. Об этом сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления государственных закупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли Павел Жуковский.

"Одна из причин, почему предусмотрен такой большой период до вступления закона в силу, - это необходимость принятия большого количества подзаконных нормативно-правовых актов по достаточно широкому спектру вопросов - как на уровне МАРТ, так и на уровне правительства. Мы планируем основную работу завершить к концу года. Нормативка, касающаяся государственной информационно-аналитической системы управления госзакупками (ГИАС), появится чуть позже, после того, как будет проведена ее опытная эксплуатация", - рассказал Павел Жуковский.

Также предстоит большая работа по обучению специалистов и подробному разъяснению новых норм. "Необходимо не только максимально урегулировать все вопросы в подзаконных актах, но и максимально полно их разъяснить, чтобы у людей меньше возникало вопросов", - подчеркнул начальник управления МАРТ.

В Беларуси принята новая редакция закона "О государственных закупках товаров (работ, услуг)". Новации направлены на то, чтобы сделать государственные закупки более прозрачными и конкурентными, минимизировать коррупционные риски и более рационально расходовать бюджетные средства.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке