Новый резидент парка "Великий камень" построит центр испытаний беспилотных автомобилей на новых источниках энергии

16 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент - ООО "Международная технологическая компания "Интеллектуальное оборудование", которая займется исследованиями, разработкой, испытаниями и маркетингом экологичных беспилотных автомобилей международного образца на новых источниках энергии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

Договором предусмотрено, что инвестор в течение 2018-2020 годов построит научно-исследовательский центр общей площадью более 30 тыс. кв.м. Объем инвестиций составит около $5 млн.

По словам Кирилла Коротеева, беспилотные технологии на данный момент являются самой высокой точкой воплощения прикладной области искусственного интеллекта.

В беспилотное автомобилестроение включены крупнейшие мировые предприятия. Предполагается, что в течение двух лет технологии беспилотных автомобилей получат стремительное развитие. Доход в этой отрасли за десятилетие превысит $2 трлн.-0-