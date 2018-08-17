Новый резидент создаст в "Великом камне" цифровой торговый центр финансовых данных

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент создаст в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" цифровой торговый центр финансовых данных на базе облачного сервиса. Договор о вступлении в парк нового резидента - ООО "ГТА (МСК) Технологии Данных" подписан 16 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.
Инициатором проекта выступает китайская компания Shenzhen GTA Education Tech Ltd. В парке новый резидент планирует создать открытую облачную площадку обслуживания финансовых данных, охватывающую многие сферы, - так называемый цифровой центр финансовых данных на базе облачного сервиса.
Проект предполагает работу с финансовыми данными основных фондовых бирж в Китае, а также с рынком ценных бумаг в Центральной и Восточной Европе. Пользователями этих услуг станут китайские брокерские фирмы, инвестиционные фонды и другие финансовые институты.
GTA - китайская высокотехнологичная компания, предоставляющая решения для китайских и международных образовательных и инвестиционных организаций для организации работы с исследовательскими данными, создания облачной платформы, программного обеспечения. В GTA работают более 2 тыс. сотрудников, выручка - более $100 млн в год.-0-
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