Новый резидент зарегистрирован в индустриальном парке "Великий камень"

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент зарегистрирован в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Соответствующая информация размещена на официальном сайте парка, сообщает БЕЛТА.

"Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" 20 января принял в свою семью еще одного резидента, им стала компания "РЕСИФ Технологии Бел". Это уже третий резидент индустриального парка в нынешнем году и 26-й в парке в целом", - говорится в сообщении.

В 2018-2020 годах компания планирует реализовать на территории парка проект по созданию высокоточного производства деталей для аэрокосмической промышленности, робототехники, оптического, медицинского и пищевого машиностроения, кораблестроения с применением технологий послойного селективного лазерного спекания.-0-