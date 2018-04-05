Объем сделок на БУТБ в I квартале вырос на 22%

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В I квартале текущего года сумма сделок, совершенных участниками биржевых торгов ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", по сравнению с аналогичным периодом 2017-го выросла на 22% до Br884 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь биржи Роман Янив.

Более трети биржевого товарооборота, или Br340 млн, пришлось на металлопродукцию и прежде всего черные металлы и изделия из них. В январе-марте отечественные предприятия закупили 97 тыс. т данной продукции на Br249 млн, что в стоимостном выражении на 38% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Кроме того, за счет активного участия в биржевых торгах производителей цемента на 12% приросли объемы реализации угля через биржу, достигнув Br45 млн. Также на 26% (до Br18 млн) увеличились поставки на внутренний рынок цветных металлов, изделий из них и лома. Подрос и импорт кокса для нужд белорусских металлургических предприятий - с Br2,8 млн в январе-марте прошлого года до Br3,2 млн за аналогичный период нынешнего года. Вместе с тем реализация электротехнической продукции по итогам I квартала снизилась на 1%, остановившись на отметке Br16 млн. По экспорту черных и цветных металлов, их лома и отходов сокращение объемов продаж было более ощутимым - минус 6%, до Br10 млн.

В секции лесопродукции основным драйвером роста стали круглые лесоматериалы, поставляемые на внутренний рынок, и пиломатериалы, реализуемые на экспорт. Так, объем сделок с кругляком увеличился на 46% до Br137 млн, в то время как сумма экспортных сделок с пилопродукцией прибавила 64%, достигнув Br125 млн. Высокую положительную динамику продемонстрировали и услуги по заготовке древесины - объем их реализации белорусским лесохозяйственным учреждениям вырос более чем в два раза (до Br24 млн).

Продажи бумажной продукции внутри страны также подросли, составив Br7 млн, или плюс 11% к I кварталу прошлого года. Помимо пиломатериалов, на экспорт через биржу активно продавалась топливная щепа - 378 тыс. куб. м на Br18 млн (рост в 2,6 раза в стоимостном выражении) и топливные брикеты и гранулы - 17 тыс. т на Br4,3 млн (ввиду низкой базы прошлого года сумма сделок выросла в 430 раз). Круглые лесоматериалы в связи с запретом на вывоз необработанной древесины в текущем году на экспортные биржевые торги не выставлялись. В целом с начала года белорусские и иностранные участники торгов совершили 10 595 сделок с лесопродукцией на Br323 млн.

Тренд на увеличение товарооборота был характерен и для секции сельхозпродукции. С начала года здесь заключено 1336 сделок на сумму Br144 млн, что на 2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Положительная динамика обеспечена за счет увеличения продаж злаковых и кормовых добавок на внутреннем рынке на 63% (до Br41 млн), мяса для нужд белорусских предприятий - в 2,6 раза (до Br7 млн), а также заметного роста экспортных показателей по ряду товарных позиций. В частности, поставки мяса на внешние рынки увеличились на 69%, превысив Br5 млн, сыров сычужных продано на Br6 млн (рост почти в 18 раз), а продукции переработки масличных культур - на Br1,6 млн, что в 2 раза больше, чем годом ранее. В то же время на 3% (до Br59 млн) сократились продажи на внутреннем рынке шрота и продукции, получаемой при извлечении растительных масел, а также на 25% (до Br6 млн) снизился экспорт сливочного масла, что в совокупности со слабым спросом на белорусский технический казеин у зарубежных покупателей помешало секции сельхозпродукции завершить отчетный период с более высокими показателями.

Секция промышленных и потребительских товаров БУТБ вышла в лидеры по динамике роста, обеспечив 75-процентное увеличение объема сделок по сравнению с результатом I квартала 2017 года Таким образом, общая сумма биржевых договоров по данной группе товаров составила Br77 млн. В структуре сделок преобладали строительные материалы, оборудование, механические устройства и их части.

По состоянию на 1 апреля на БУТБ аккредитовано 19 тыс. 56 компаний, включая 3 тыс. 897 нерезидентов из 59 стран мира.-0-