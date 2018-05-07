Объем сделок на БУТБ в январе-апреле вырос на 30%

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе-апреле объем сделок на Белорусской универсальной товарной бирже увеличился на 30%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь биржи Роман Янив.

"За 4 месяца текущего года в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" заключено более 119 тыс. сделок на сумму около Br1,2 млрд, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал пресс-секретарь.

Наибольший объем продаж обеспечила секция металлопродукции - Br457 млн (плюс 30% к январю-апрелю 2017 года). "Львиная доля сделок пришлась на черные металлы и изделия из них. С начала года на внутреннем рынке реализовано 130 тыс. т данной продукции на сумму Br339 млн", - уточнил Роман Янив.

На фоне стабильного спроса на уголь со стороны отечественных производителей цемента эта продукция вышла на второе место по объемам продаж после черных металлов при сумме сделок Br49 млн (на 18% больше показателя прошлого года). На третьем месте расположилась электротехническая продукция с суммой сделок Br26 млн (рост 20%), а на четвертом - цветные металлы и изделия из них с суммой сделок Br23 млн (рост 6%). Продажи кокса на биржевых торгах также продемонстрировали существенный рост в стоимостном выражении - с Br3,4 млн в январе-апреле 2017 года до Br4,4 млн в январе-апреле 2018 года. Что касается экспортных показателей, то поставки черных и цветных металлов, а также их лома и отходов на внешний рынок увеличились в стоимостном выражении на 9% - до Br16 млн.

Рост объемов биржевых сделок отмечался и в секции лесопродукции - плюс 31% к аналогичному периоду прошлого года, до Br425 млн. "Примечательно, что на этот раз наибольший удельный вес в общем объеме продаж по секции обеспечил не круглый лес, а пиломатериалы. С начала года на экспорт отгружено 576 тыс. куб.м данной продукции на сумму Br173 млн. В результате по сравнению с 2017 годом продажи выросли на 28% в натуральном выражении и на 80% в стоимостном. Это обусловлено переориентацией белорусской деревообрабатывающей отрасли на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, что закономерно отразилось на биржевом товарообороте", - отметил пресс-секретарь БУТБ.

Кроме того, на 45% - до Br169 млн увеличилась реализация круглых лесоматериалов на внутреннем рынке, а продажи услуг по заготовке древесины удвоились, превысив Br30 млн. Поставки бумажной продукции белорусским потребителям также продемонстрировали положительную динамику - плюс 18% к январю-апрелю прошлого года. Топливная щепа - товар-лидер 2017 года - сохранила ведущие позиции и по итогам первых четырех месяцев текущего года, обеспечив рост экспорта в 2,7 раза в натуральном выражении (до 568 тыс. куб.м) и в 3,9 раза в стоимостном (до Br27 млн). Высокие темпы роста были характерны и для топливных брикетов и гранул, поставляемых на внешний рынок. С учетом того, что в прошлом году данные позиции почти не продавались, по результатам января-апреля их реализация увеличилась в 485 раз - до Br4,9 млн.

Восходящий тренд зафиксирован и по секции сельхозпродукции. В январе-апреле через биржу реализовано 205 тыс. т товаров данной группы на Br197 млн, что больше, чем годом ранее, на 1% в натуральном выражении и на 8% в стоимостном. Выйти в плюс по реализации сельхозпродукции удалось главным образом за счет сделок на внутреннем рынке. В частности, отечественные предприятия закупили через биржу 121 тыс. т шрота и жмыха масличных на Br86 млн, тем самым превзойдя показатель 2017 года на 7% в стоимостном выражении, в то время как натуральные объемы снизились на 5%. В значительном количестве закупались и такие товарные позиции, как злаковые и кормовые добавки (61 тыс. т на Br55 млн), растительные масла и семена масличных (8 тыс. т на Br11 млн) и мясо (2 тыс. т на Br8 млн). Из экспортных позиций наибольшим спросом пользовались сыры сычужные и творог, сумма сделок с которыми достигла Br7 млн, что в 20 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2 раза выросли и продажи мяса: с применением биржевого механизма в Россию ушло 1,2 тыс. т белорусской говядины на сумму Br7,5 млн.

Товарооборот по секции промышленных и потребительских товаров в январе-апреле 2018 года вырос на 84%, достигнув Br119 млн. В структуре продаж преобладали оборудование, механические устройства и их части, а также строительные материалы.

По состоянию на 1 мая на БУТБ аккредитовано 19 225 компаний, включая 3 919 нерезидентов из 59 стран.-0-