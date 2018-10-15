Облигации ЗАО "Чистый берег" второго выпуска объемом $3,2 млн под 7% годовых

Активный участник строительного рынка Беларуси ЗАО "Чистый берег" предлагает гражданам и юридическим лицам облигации второго выпуска объемом $3,2 млн.

Номинал облигации - $1 тыс. По облигациям будет начисляться доход в размере 7% годовых, выплачивается один раз в три месяца. Срок обращения облигаций составляет 10 лет.

По истечении первого года ЗАО "Чистый берег" будет ежегодно выкупать свои облигации у всех желающих по цене, равной номиналу облигаций, без потери процентов и с учетом дохода, полученного за период использования.

Прием заявок на покупку облигаций стартует 15 октября 2018 года.

Облигации зарегистрированы департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 7 сентября 2018 года, регистрационный номер №5-200-02-3471.

Заявки на покупку принимают учреждения ОАО "АСБ Беларусбанк" - уполномоченный брокер.

Полный перечень таких учреждений, а также дополнительная информация об условиях выпуска облигаций (включая зарегистрированный Министерством финансов Проспект эмиссии облигаций) доступны на bond.bereg.by .

Информация эмитента

ЗАО "Чистый берег" работает на белорусском рынке с 1996 года.

Компания является одним из крупнейших поставщиков оборудования для отопления, канализации, водоснабжения и электротехнической продукции на рынок Республики Беларусь. В 2015 году компания получила награду "Лидер отрасли" среди предприятий Республики Беларусь (оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием ОКЭД 51532).

Многие знаковые и ведущие объекты страны уже построены при участии ЗАО "Чистый берег". Среди них: спортивно-развлекательный комплекс Falcon Club; ТЦ Galileo; инфраструктурные объекты Китайско-белорусского индустриального парка, завод по производству легковых автомобилей "БелДжи"; ТЦ "Дана Молл"; многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с гостиницей и паркингом Galleria Minsk и другие.

Компания активно принимает участие в социальной жизни страны, является организатором конкурса BestInstaller (чемпионат среди монтажников), партнером Республиканского конкурса WorldSkills Belarus (чемпионат профессионального мастерства). Регулярно организует практические семинары и лекции по профессиональным вопросам отрасли для всех желающих.

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