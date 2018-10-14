Общая сумма подписанных контрактов на Форуме регионов превысила $500 млн - Мясникович

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На V Форуме регионов Беларуси и России подписано контрактов на сумму более $500 млн. Такие данные в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" привел председатель Совета Республики Михаил Мясникович, сообщает БЕЛТА.

"Мы вышли больше, чем на $500 млн. Большая часть - белорусский экспорт в Российскую Федерацию. Я посмотрел внимательно эти контракты: две трети - это инвестиционные товары - машины, станки, оборудование, электроника", - рассказал спикер.

По его словам, российские губернаторы поднимали вопрос перед Министерством промышленности и торговли России, председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко, чтобы белорусско-российские предприятия, которые являются резидентами РФ, имели те же меры господдержки, что и российские предприятия. "Валентина Ивановна дала поручение написать ей письма. А мы знаем, если она взялась, то доведет дело до конца", - отметил Михаил Мясникович.

Председатель Совета Республики также затронул тему поставок белорусского продовольствия на российский рынок. Он напомнил, что в рамках форума состоялось подписание соглашения о балансах поставок продовольствия на 2019 год."Это не только $2,5 млрд, там заложен механизм разрешения спорных вопросов", - проинформировал спикер. - Вот та досадная шероховатость, которая присутствует, и иногда российские соответствующие службы принимают решение в одностороннем порядке и потом месяцами держат в подвешенном состоянии. Заложен механизм, который позволяет совместно выяснять причины, если таковые имеются, не в ущерб деятельности хозяйствующих субъектов".

Михаил Мясникович добавил, что следующий Форум регионов пройдет в России и, по предложению Президента Беларуси, будет посвящен молодежной тематике. "Скорей всего, мы будем смотреть на Санкт-Петербург. Пленарное заседание поддержало предложение провести одновременно с Форумом регионов еще и Съезд творческой интеллигенции. Когда мы говорим о молодежи, то, по моему мнению, Санкт-Петербург для этого подходит больше всего", - резюмировал он.-0-