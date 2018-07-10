Обсуждается поставка в Сирию белорусской автотехники для восстановления страны

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставка в Сирию автомобильной и автобусной техники для нужд восстановления страны обсуждена на встрече посла Беларуси в Сирии Александра Пономарева с премьер-министром этой страны Имадом Хамисом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

"На встрече обсужден широкий круг вопросов белорусско-сирийского сотрудничества, включая поставку в Сирию автомобильной и автобусной техники для нужд восстановления страны, а также перспективы производственной кооперации", - проинформировали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Стороны также рассмотрели ход подготовки седьмого заседания совместной межправительственной комиссии, которое запланировано провести 4-5 сентября 2018 года в Дамаске.-0-