Около 50 тыс. т нефтепродуктов поставила Беларусь через российские порты в I квартале

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 50 тыс. т нефтепродуктов поставила Беларусь через российские порты в январе-марте текущего года, сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о планах по поставке белорусских нефтепродуктов через российские порты, Андрей Рыбаков отметил, что "Белорусская нефтяная компания" при реализации нефтепродуктов всегда рассматривает российское направление. "Допускаются планы до 1 млн т нефтепродуктов перевалить в первую очередь по российскому направлению. Уже есть положительная динамика, в первом квартале около 50 тыс. т нефтепродуктов ушло в этом направлении", - сказал он.

Зампредседателя концерна сегодня принял участие в открытии международных выставок "Химия. Нефть и газ" и "Пластех", которые проходят в рамках Белорусского промышленного форума. Во время церемонии открытия Андрей Рыбаков рассказал, что более 70% продукции организаций "Белнефтехима" поставляется на экспорт, всего выпускается более 500 видов продуктов. "За прошлый год общий объем экспорта в более 100 стран мира составил около $8 млрд. В этом году, думаю, мы этот показатель серьезно увеличим", - добавил он.-0-