Около 60 предприятий участвуют в выставке BelTexIndustry-2018

28 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Около 60 предприятий принимают участие в выставке BelTexIndustry-2018, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик.

Выставка BelTexIndustry-2018 открылась сегодня в НВЦ "Белэкспо". Она включает все направления легкой промышленности: ткани, швейные и трикотажные изделия, головные уборы, текстиль для дома, изделия из меха, белье, галантерея, обувь и комплектующие для ее производства, фурнитура, швейные машины и оборудование. Впервые во время деловой программы организована торгово-закупочная сессия в формате В2В переговоров, принять участие в которой могут участники выставки, представители торговли и смежных отраслей.

Выступает Николай Ефимчик

"Выставка изменила свое название: раньше мероприятие называлось "Белтекслегпром", теперь - BelTexIndustry. Но изменилось не только название - поменялся формат проведения. С каждой выставкой мы пытаемся регулировать отношения не в тех советских традициях, которые были, а с выгодой новых перспектив и возможностей. Сегодня из всех экспонентов, представленных на площадке, только 30% - компании "Беллегпрома". Это говорит о том, что у нас наконец-то достигнут паритет, мы можем работать на равных с частным бизнесом. Мы всегда открыты к сотрудничеству", - сказал председатель "Беллегпрома".

Во время церемонии открытия выставки

На открытии также выступил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович: "Основная задача МАРТ - обеспечение равных прав и создание равных условий доступа на рынок для всех предприятий любой формы собственности. Прошлый год мы прожили в новых взаимоотношениях с концерном "Беллегпром": торговля не подписывала соглашений на поставки товаров. Таким образом, предприятия работали в конкурентной среде. Уверен, что это делает всех сильнее".

Владимир Колтович и Николай Ефимчик (в центре)

Николай Ефимчик демонстрирует ткань

На выставке

Председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко пообещал, что организации, подчиненные комитету, сделают все необходимое, чтобы установить оптимальные требования для предприятий легкой промышленности. "Наша система сделает все для того, чтобы этих требований было столько, сколько нужно, чтобы не было лишних процедур, заставляющих вас делать ненужную работу. Самое главное, чтобы были ваши предложения, чтобы мы могли их своевременно реализовывать. Комитет сделает все, чтобы на рынке находились только те структуры, которые попали на этот рынок заслуженно, которые сделали продукцию, соответствующую установленным требованиям, и имеют подтверждающие документы", - заявил он.-0-

Фото Николая Петрова