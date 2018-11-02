Около 650 госстандартов утверждено в Беларуси с начала года

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года утверждено около 650 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ). Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Активно развивается и пополняется база государственных стандартов. При этом существенно усложняется уровень разработок в соответствии с высоконаучными и высокотехнологичными сферами их применения. В этом году уже утверждено около 650 государственных стандартов. Из них около 70% гармонизированы с международными и европейскими требованиями", - отметил Валентин Татарицкий.

Высокий уровень гармонизации, по его словам, предоставляет белорусским изготовителям готовые технические решения, разработанные мировыми лидерами промышленности и признанные на международном или региональном уровнях. При использовании таких стандартов создаются условия для выпуска продукции, конкурентоспособной не только на внутреннем рынке, но и за его пределами.

Госстандарт вносит значительный вклад в развитие систем технического регулирования и стандартизации в интеграционных образованиях, в первую очередь в ЕАЭС. "Учитывая национальные интересы, активную позицию занимаем при формировании единой системы технического регулирования. Речь идет о корректировке положений Договора о ЕАЭС, создании механизма системной поддержки научно-технического уровня технических регламентов, разработке недостающих современных межгосударственных стандартов, повышении уровня защищенности единого рынка от небезопасной продукции и недобросовестных органов по сертификации и испытательных лабораторий", - пояснил Валентин Татарицкий.

К настоящему времени принято 46 технических регламентов ЕАЭС, 39 из которых вступили в силу. Завершается разработка 6 техрегламентов ЕАЭС, устанавливающих требования к синтетическим моющим средствам и товарам бытовой химии, лакокрасочным материалам, зданиям и сооружениям, строительным материалам и изделиям, алкогольной продукции, углям и продуктам их переработки, энергетической эффективности электрических энергопотребляющих устройств. Планируется разработка 30 проектов изменений в уже принятые технические регламенты.-0-