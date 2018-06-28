Около 700 белорусских тракторов в 2017 году поставлено на литовский рынок

28 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сельскохозяйственная техника белорусского производства традиционно пользуется спросом в Литве. Это отметил посол Беларуси в Литве Александр Король в интервью газете "Литовский курьер", сообщает БЕЛТА.

"Только за прошлый год около 700 тракторов было поставлено на литовский рынок. Литовский фермер до сих пор с неизменным постоянством выбирает белорусскую технику, - сказал дипломат. - В Литве у нас есть представительство Минского тракторного завода".

Александр Король убежден, что и в перспективе, на фоне ожидаемого сокращения финансирования Евросоюзом закупок техники, экономные и рачительные фермеры и хозяйственники будут обращать внимание на качественную и недорогую белорусскую технику, ну и, конечно, брендовые белорусские тракторы.

По его словам, во внешней торговле с Литовской Республикой за последние пять лет наблюдается рост. Прирост белорусского экспорта в Литву в прошлом году составил более 10% (его объем достиг $850 млн), а за пять месяцев этого года - 52,8%. "Это значит, что литовский рынок привлекателен для белорусских экспортных товаров. То же самое могу сказать о белорусском рынке для литовских товаров: мы наблюдаем стабильный рост литовского экспорта, который по итогам 2017 года увеличился на 20% и сохранил такой же уровень динамики в первые четыре месяца нынешнего года", - продолжил посол.

Он также обратил внимание на рост грузооборота и объема переваливаемых грузов в Клайпедском порту. "По показателям прошлого года мы достигли рекордного объема в 14,5 млн т грузов. Практически все азотные, калийные удобрения отгружались через Клайпедский порт, а их объем превысил 10 млн т. Увеличился объем перевозки грузов и по железной дороге. Безусловно, достижению таких высоких показателей в экономике способствует активное взаимодействие наших основных экспортеров с руководством Клайпедского порта, стивидорных компаний (которые занимаются погрузкой и разгрузкой судов) и Литовских железных дорог", - подчеркнул Александр Король.-0-