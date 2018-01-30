Около Br11 млн планируется направить из бюджета на энергосберегающие мероприятия в 2018 году

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На реализацию мероприятий Государственной программы "Энергосбережение" на 2016-2020 годы в текущем году планируется направить около Br11 млн бюджетных средств. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Департаменте по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации.

На реализацию всего комплекса энергосберегающих мероприятий госпрограммы за счет всех источников финансирования в 2018 году запланировано освоение Br2,2 млрд, в том числе средств предприятий, кредитов, займов. Речь идет о мероприятиях, в результате выполнения которых достигаются экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), замещение импортируемых ТЭР местными, включая возобновляемые источники энергии. Планируется продолжить реализацию актуальных социально ориентированных проектов, совершенствование информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения.

"Дальнейшее повышение энергоэффективности будет обеспечиваться в первую очередь за счет внедрения современных энергоэффективных технологий, энергосберегающего оборудования и материалов во всех отраслях экономики и отдельных технологических процессах", - рассказали в Департаменте по энергоэффективности.

В 2017 году при реализации энергосберегающих мероприятий было освоено более Br1 млрд 280 млн из всех источников финансирования. Доля собственных средств организаций составила 64,8%.

Целевыми показателями госпрограммы "Энергосбережение" на 2016-2020 годы определены снижение энергоемкости ВВП к 2021 году не менее чем на 2% к уровню 2015 года, достижение к 2021 году отношения объема производства (добычи) первичной энергии к валовому потреблению ТЭР не менее 16%.-0-