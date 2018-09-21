21 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Опыт гомельского "Кристалла" может быть учтен при создании унифицированной системы маркировки бриллиантов. Об этом сказал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев после посещения гомельского ПО "Кристалл" во время визита в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Замминфина возглавил делегацию, в состав которой вошли представители органов госконтроля, руководители "Госзнака" России, а также акционерной компании АЛРОСА (ПАО) - мирового лидера по объему добычи алмазов. По общей оценке гостей, гомельское предприятие работает на достойном уровне.

В настоящее время на уровне Евразийской комиссии совместно с Министерством финансов Беларуси прорабатывается возможность создания общей системы признания пробирных клейм для маркировки драгоценных камней и металлов, в том числе бриллиантов. "И в этом плане наработанный на "Кристалле" опыт будет полезен, чтобы, во-первых, внедрить похожие вещи у себя, во-вторых, делать маркировку в унифицированном режиме. Чтобы с самого начала российский и белорусский госконтроль могли пользоваться едиными стандартами. Мы убедились, что такая возможность есть", - подчеркнул Алексей Моисеев.

Гомельское ювелирное производство интересовало российскую сторону и с другой точки зрения. Недавно принято решение об интеграции смоленского завода "Кристалл" в единый блок с компанией АЛРОСА, поэтому рассматривали предприятие и на предмет возможной будущей производственной кооперации. Однако этот вопрос, по словам Алексея Моисеева, требует дальнейшей детальной проработки.

Завершила двухдневный визит замминфина России в Беларусь встреча с председателем Гомельского облисполкома Владимиром Дворником. Представители российской делегации и глава региона обсудили перспективы развития отрасли производства изделий из драгоценных металлов и камней, а также вопросы защиты интересов производителей и потребителей данной продукции двух стран.-0-