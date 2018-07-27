Организации "Белнефтехима" в I полугодии увеличили производство промпродукции на 35,6%

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации концерна "Белнефтехим" в первом полугодии произвели промышленной продукции в фактических ценах на 35,6% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белнефтехима".

Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах в целом по концерну составил 104,2%.

Добыто 829 тыс. т нефти, или 100,9% к соответствующему периоду 2017 года. Объем переработки нефти составил 9,05 млн т, или 99% к соответствующему периоду 2017 года.

Обеспечен значительный рост производства нефтяных смазочных масел (в 2,4 раза), фталевого ангидрида (в 2,4 раза), бензина АИ-95 (на 8,8%), нефтяного жидкого топлива (мазута) (на 26,6%), нефтяных газов (на 24,5%), серной кислоты (на 17,6%), циклических углеводородов (на 16,9%), полиамида в первичных формах (на 16,9%), а также сульфата аммония, нетканых материалов, шин для легковых автомобилей, серы, рогожи, сетки из стекловолокна.-0-