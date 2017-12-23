Оснований для роста цен в Беларуси нет - Колтович

23 декабря, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Оснований для роста цен в Беларуси нет. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Министр рассказал, что во время постоянного мониторинга подразделениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли установлены факты незначительного роста цен на отдельные товарные позиции. "Буквально за последние 10 дней мы видим, что цены понемногу начали расти. На вареную колбасу "Докторская", например, приросли по разным производителям до Br1, на масло сливочное до 15 копеек, на сметану до 10 копеек, на творог до 15 копеек, подорожала капуста на 6 копеек, мандарины на 40 копеек", - отметил Владимир Колтович.

Производители и торговля начинают повышать цены, ссылаясь на то, что перед новогодними праздниками традиционно растет спрос. "МАРТ придерживается иной точки зрения и считает такое поведение игроков на рынке недобросовестным", - подчеркнул министр.

В этой связи МАРТ увеличит количество специалистов для проведения мониторингов. Такую же работу проводят облисполкомы, Минский горисполком. "В случае выявления фактов роста цен, обусловленных не экономическими причинами, а лишь желанием получить сверхприбыль, используя предпраздничный бум, будут приниматься соответствующие меры. Покупатели ждут от торговли праздника - скидок и акций, а не роста цен на товары", - заявил Владимир Колтович.

Он также напомнил, что в министерстве в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 действует горячая линия, на которую можно сообщить в том числе о фактах роста цен. В министерство можно позвонить по номеру +375-17-200-92-02. Также можно звонить в главные управления по областям, телефоны размещены на официальном сайте МАРТ.-0-