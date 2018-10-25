Особенности ведения бизнеса в условиях нового протекционизма обсудили на веронском форуме

25 октября, Верона /Корр. БЕЛТА/. Сложности долгосрочного планирования - это главная проблема для бизнеса в условиях нового протекционизма. Такое мнение высказала член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина сегодня на сессии "Бизнес-диалог в Большой Евразии" в рамках ХI Евразийского экономического форума в Вероне, сообщили БЕЛТА в ЕЭК.

"Я думаю, это сейчас главная проблема для бизнеса - планировать стратегию стало гораздо труднее, диалог между странами нарушился, все не верят всем. Новый протекционизм оказался гораздо более серьезной проблемой, чем кто-то мог подумать", - полагает Вероника Никишина.

ЕАЭС уже включился в общую работу для Евразии через взаимодействие с китайскими партнерами, при этом подходы очень созвучны китайским. "Нам есть что предложить китайским потребителям. Уверена, что китайская сторона проявит действенную готовность находить общие точки опоры для совместного развития и преодоления негативного экономического эффекта от политики торговых войн", - заявила министр ЕЭК.

Она также обозначила видение ключевых азимутов Большой Евразии. "Чтобы совместить все интересы, мы говорим о создании экономического пространства общего развития", - пояснила министр ЕЭК.

Инициативы Китая, Европейского союза и Евразийского экономического союза могут стать той самой устойчивой геометрической конструкцией, в которой бизнес найдет свои долгосрочные интересы, сможет развивать проекты на предсказуемой основе.

По мнению министра ЕЭК, общие усилия не смогут быть успешны, если вместе не восстановить единый регулятор мировой торговли, каким была, но, похоже, перестала быть Всемирная торговая организация. Как полагают многие эксперты, ВТО переживает системный и операционный кризис. "Совершенно необходимо объединить наши усилия на реформе ВТО, при этом вовлекая в диалог как Соединенные Штаты, так и другие влиятельные в этой организации государства", - заявила Вероника Никишина.-0-